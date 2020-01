Motorista agredido em Massamá fraturou nariz e maxilar. Deverá continuar internado nos próximos dias

O motorista atacado foi o mesmo que no domingo passado chamou um agente da PSP, após desentendimentos com uma passageira - Cláudia Simões - que acusa a polícia de agressões graves.

Segundo a direção nacional da PSP, a agressão desta noite ocorreu quando o motorista estacionou o autocarro numa paragem em Massamá, se deslocou a um café e, entretanto, se preparava para regressar ao autocarro e iniciar nova viagem.

"Pelas 21h00, em Massamá, um motorista que estava a fazer uma pausa depois de ter acabado um trajeto, e estava a preparar-se para iniciar o trajeto de volta, sofreu um ataque, ficando ferido. Ocorreram agressões físicas, não há qualquer ataque com arma branca ou arma de fogo. O senhor ficou ferido com alguma gravidade e foi transportado para o hospital. Trata-se do mesmo cidadão que esteve envolvido na situação na Amadora, e que solicitou o apoio da polícia, que depois teve a intervenção", disse à Renascença o subintendente Nuno Carocha.

O motorista foi transportado para o hospital São Francisco Xavier, em Lisboa.

Cláudia Simões diz-se chocada

Em declarações ao jornal "Público", Cláudia Simões diz-se chocada e garante que nem ela nem a família "têm nada a ver" com o que aconteceu ao motorista da Vimeca .

“Quero deixar claro que nem eu, nem a minha família tem nada a ver com o que se passou ontem com o motorista, tal como a PSP sabe. Sinto-me perseguida com tudo isto. Gostava que todos soubessem que não tive nenhum problema com este senhor. O meu problema é com o agente Carlos Canha que me agrediu e com os agentes que assistiram”, afirma a mulher, de 42 anos.