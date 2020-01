Luanda Leaks. Investigação arrisca-se a causar novos problemas judiciais entre Portugal e Angola

A investigação Luanda Leaks, que envolve a empresária Isabel dos Santos, arrisca-se a causar novos problemas judiciais entre Portugal e Angola. A opinião é do presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público.

em declarações no programa de informação da Renascença “Em Nome da Lei”, António Ventinhas até acredita que o caso Isabel “pode vir a melhorar a cooperação judicial entre os dois países, mas não afasta a possibilidade de o processo, pela multiplicidade de arguidos e diferentes jurisdições, “poder também vir a dar origem a conflitos de competências, à semelhança do que já aconteceu no passado com o processo do ex-presidente de Angola”.

Por causa da falta de colaboração das autoridades angolanas, o Ministério Público português decidiu avançar com a acusação contra Manuel Vicente, suspeito de ter corrompido um procurador, para que este arquivasse um inquérito sobre a origem dos 3,8 milhões com que o antigo governante tinha comprado um apartamento num condomínio de luxo no Estoril.

O caso, que na altura o Governo português apelidou de “irritante nas relações entre Portugal e Angola”, deu origem a um conflito diplomático que é foi sanado com a decisão do Tribunal da Relação de Lisboa de remeter o processo para Angola, em maio de 2018.

Além do processo judicial que corre em Angola, tem sido publicada inúmera informação sobre os negócios milionários da filha mais velha do ex-presidente angolano, por um consórcio internacional de jornalistas de que fazem parte o Expresso e a SIC. Questionado sobre as denúncias feitas pela imprensa, o magistrado que dirige o sindicato dos procuradores diz que “o sistema judicial português nunca poderá admitir prova que tinha sido adquirida de forma ilícita. Para ser válida, toda a prova tem de ter sido obtida pelos meios que o Código de Processo Penal exige”.