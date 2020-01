Pelo menos 22 mortos em sismo de magnitude 6,8 na Turquia

Pelos menos 22 pessoas morreram e mais de mil ficaram feridas depois de um sismo de magnitude preliminar 6,8 na escala de Richter ter atingido esta quinta-feira o leste da Turquia, havendo suspeita de que outras 22 pessoas estejam soterradas nos escombros de edifícios que desmoronaram, incluindo um edifício com pelo menos quatro andares, em Maden, na província de Elazig.

Mais de uma centena dos feridos estão ainda a ser tratados em hospitais, estando algumas dezenas nos cuidados intensivos, mas não em estado crítico, de acordo com o ministro da saúde, Fahrettin Koca.

O sismo de magnitude 6,8 na escala de Richter foi registado no leste da Turquia, na tarde de sexta-feira. O abalo foi registado perto da cidade de Sivrice, na província de Elazig, com uma magnitude preliminar de 6,8, acrescentou a direção da agência turca de gestão de crises de emergência.

Depois do sismo principal ocorreram perto de 400 réplicas, uma dúzia das quais com mais do que quatro graus na escala de Richter.

A agência europeia de sismologia referiu que o sismo ocorreu às 20h55 locais (17h55 em Lisboa) à profundidade de 10 quilómetros e referencia-o como tendo a magnitude de 6,9. A agência norte-americana de sismologia, por seu lado, refere que registou uma magnitude de 6,7.

