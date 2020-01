Forças de segurança atacam manifestantes anti-Governo no Iraque

A ação policial surgiu meras horas depois de Moqtada al-Sadr, o principal líder xiita do país, ter retirado o seu apoio às manifestações, levando milhares dos seus seguidores, muitos dos quais vivem nos bairros mais pobres de Bagdad, a abandonar as concentrações.

As forças de segurança do Iraque obrigaram este sábado milhares de manifestantes anti-Governo a dispersar dos locais onde decorrem protestos há meses, em várias cidades iraquianas, incluindo em Bagdad.

As manifestações contra o Governo tinham sido vistas como uma das poucas ocasiões em que iraquianos de todas as fações religiosas do país se juntaram para exigir um Governo independente de influências externas, nomeadamente do Irão, melhores condições sociais e oportunidades de emprego.

A recente crise no país, espoletada pelo assassinato de Qassem Soleimani, pelas forças armadas americanas, levou a uma união das forças xiitas no país, em detrimento das manifestações contra o Governo.