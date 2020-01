​Coronavírus. Pelo menos 11 portugueses querem deixar a China

Mais de uma dezena de portugueses que estão na cidade de Wuhan, na China, admitem querer voltar a Portugal devido ao surto do novo coronavírus que já matou 41 pessoas e infetou mais de 1.300, apurou a Renascença.



Depois do anúncio do Governo português, que admite vir a retirar os 20 cidadãos nacionais que estão naquela cidade isolada por causa do surto, a Renascença sabe que, pelo menos, 11 portugueses querem voltar.

Contactados pela embaixada, foi colocada a possibilidade destes cidadãos viajarem até Xangai e, depois, voltarem para Portugal. No entanto, o Governo chinês ainda não arranjou solução para o transporte.

Já fonte do gabinete da secretária de Estado das Comunidades Portuguesas adianta, à agência Lusa, que Portugal está a cooperar com outros países europeus para reforçar o apoio aos cidadãos nacionais.

"Estamos em contacto com os cidadãos e a cooperar com outros países europeus para procurar reforçar o apoio aos compatriotas portugueses retidos" em Wuhan, disse este sábado fonte do gabinete da secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Nunes.

Um dos cenários, adiantou a mesma fonte, é o de retirar os portugueses daquela cidade, "se isso for viável à luz das regras de saúde pública".

Primeiro caso suspeito em avaliação em Portugal

"O primeiro caso suspeito de infeção por coronavírus" em Portugal está "em avaliação", avançou este sábado à tarde a Direção-Geral da Saúde (DGS).

O paciente regressou este sábado da China. Esteve nos últimos dias na cidade de Wuhan, onde surgiu pela primeira vez o novo coronavírus, adianta a DGS, em comunicado.

O doente "já se encontra sob observação no Hospital de Curry Cabral, em Lisboa, hospital de referência para estas situações".