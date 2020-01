China prepara construção de segundo hospital para coronavírus em Wuhan

A China está a preparar a construção de um segundo hospital especialmente para acolher doentes infetados com o coronavírus.

Um primeiro hospital já está em construção e deve estar pronto dentro de uma semana, o segundo estará completo dentro de quinze dias e terá 1.300 camas, precisamente o número de pessoas já infetadas. Os últimos números apontam para 41 mortos.

Este sábado foi anunciado que a doença já chegou à Malásia, onde já foram confirmados os primeiros três casos. Há ainda quatro casos confirmados na Austrália. Os primeiros casos na Europa foram confirmados na sexta-feira, todos em França.

A doença teve o seu epicentro na cidade chinesa de Wuhan. A OMS reuniu de emergência na semana passada e concluiu que não se justificava a declaração de uma situação de emergência. Vários países estão a implementar medidas de contenção.

Este surto de coronavírus na China coincide com as festas de Ano Novo, uma altura em que o país praticamente pára e milhões de pessoas viajam para estar com os seus familiares nos festejos, o que dificulta a implementação de medidas para evitar o contágio. Pequim já anunciou o envio de 450 médicos militares para Wuhan para ajudar a tratar a doença.

As autoridades chinesas colocaram ainda em quarentena toda a cidade de Wuhan, bem como duas cidades vizinhas, onde vivem um total de 18 milhões de pessoas.

Em Portugal, e Direção Geral de Saúde anunciou a ativação dos dispositivos de saúde pública de prevenção, enquanto o Centro Europeu de Controlo de Doenças elevou para "moderado" o risco de contágio na União Europeia (UE), continuando a monitorizar a situação e a realizar avaliações rápidas de risco.