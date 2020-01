Bruno Lage. “Temos de entrar a mil"

O treinador do Benfica considera que a partida contra o P. Ferreira vai ser difícil e, por isso, será necessário “entrar a mil”, sem olhar para os sete pontos de vantagem no campeonato.

“Claramente vai ser um jogo diferente [em relação ao da primeira volta, que as águias venceram por 5-0]. O Paços está a atravessar um bom momento, é uma equipa com bons valores individuais e coletivos. Não espero nada um jogo como o da primeira volta, mas sim como foi o jogo com o Tondela o ano passado. Conheço muito bem o Pepa e a maneira como são as suas equipas”, disse Bruno Lage.

O técnico encarnado acrescenta que “vai ser um jogo difícil e muito importante” para o Benfica. “É o início da segunda volta. Apesar de termos sete pontos de vantagem, temos de pensar que na época passada estávamos na posição inversa. Temos de entrar a mil”.

Com os pés no chão, Lage reafirma: “A nossa forma de estar, para o bem e para o mal, é de olhar um jogo de cada vez. É dessa forma que controlamos tudo. É nesse registo que temos de continuar”.

O Benfica defronta o P. Ferreira, fora, este domingo, a partir das 17h30.

Mercado aberto

Já sobre o mercado, o treinador não fecha portas nem a entradas nem a saídas. "Todos pensamos no presente, no que temos no plantel e na nossa academia, e no futuro do Benfica, naquilo que são as oportunidades de mercado. Entre saídas e chegadas. Temos sempre jogadores referenciados, quer dentro quer fora".



Em destaque o ataque, após a saída de Raul de Tomás. Nem aí, Bruno Lage se desvia do discurso e olha primeiro para dentro. No Seixal há opções. "Temos dois miúdos na equipa B que estão a fazer um trabalho fantástico, o Daniel dos Anjos e o Gonçalo Ramos. São mais duas soluções para poder integrar. Esta semana já estiveram a treinar connosco e a qualquer momento podem ser chamados porque estão preparados para dar o passo seguinte. Os outros sete ou oito colegas do nosso plantel já o fizeram, que é transitar da equipa B para a equipa A".