Onde encontrar um padre e um DJ? Na Brotéria, o novo centro cultural do Bairro Alto

“Não estamos cá só para fazer coisas”





Apesar do desejo “muito grande de por em comum o que se passa dentro [do centro]” para estarem sempre a “par com a cidade” e “não em sentidos opostos”, este centro cultural não quer ser apenas mais um espaço onde “se fazem coisas”, salienta Manuel Cardoso sj, padre desde 2017 a terminar o doutoramento em estudos políticos, numa universidade de Paris.

“A lógica da Brotéria é entrar mais na espessura, é fazer alguma coisa com profundidade e com seriedade. Não estamos cá só para fazer coisas. Portanto, a metodologia de trabalho que nós adotámos é aquilo a que nós chamamos a “programação redonda”. Para cada tema que nós queremos trabalhar, ao longo do ano vamos trabalhando de forma multidisciplinar sob ângulos diferentes”, sintetiza o jesuíta.

Um tema que já está a ser tratado neste registo são as tatuagens. “Queríamos pensar sobre as tatuagens, que hoje em dia são um fenómeno social. Publicámos na revista um texto sobre tatuagens" que suscitou o interesse do Chapitô "e organizamos um evento onde também se debateu esta questão sobre diferentes aspetos. E como o interesse em pegar nisto continua, vamos agora lançar um grupo de leitura com diferentes aspetos, em que reunimos uma vez por mês e olhamos para as tatuagens de um ponto de vista diferente”, conta o P. Manuel Cardoso sj.