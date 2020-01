​Nunca estivemos tão perto do fim. Faltam 100 segundos para a hora do Juízo Final

O Relógio do Juízo Final indica que estamos a 100 segundos do Apocalipse. Este ano, os ponteiros do relógio avançaram 20 segundos, ao contrário do ano passado em que a contagem permaneceu nos dois minutos para a meia-noite.

O avanço dos ponteiros é justificado pelas ameaças nucleares e das alterações climáticas.

“Dada a inação – e em demasiados casos as ações contraproducentes – dos líderes internacionais, os membros do Comité Científico e de Segurança são obrigados a declarar um estado de emergência que requer uma atenção imediata, focada e implacável do mundo inteiro”, diz o comunicado do Relógio do Juízo Final.

“São 100 segundos para a meia-noite. O Relógio continua a avançar. É preciso ação imediata”, alertam os cientistas do Bulletin of The Atomic Scientists, um comité que integra 13 prémios Nobel.

"O momento exige atenção e novas respostas. Se os líderes mundiais continuarem a falhar, os cidadãos de todo o mundo devem fazer ecoar, e com razão, as palavras da ativista do clima Greta Thunberg: 'Como se atrevem?', lê-se ainda no comunicado do o Boletim dos Cientistas Atómicos.



O Relógio do Juízo Final foi criado em 1947 e simboliza a vida útil na Terra. Todos os anos, os cientistas fazem uma avaliação do estado do planeta e decidem quão perto ou longe estamos da meia-noite, o Apocalipse.

O ano em que o relógio esteve mais distante dessa hora fatídica - 17 minutos para a meia-noite - foi em 1991, depois do fim da guerra fria e da queda do muro de Berlim.