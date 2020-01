A luta de duas rainhas no palco do Teatro São Carlos

Sob a direção musical de Fabrizio Maria Carminati, a ópera “Maria Stuarda” que foi estreada em São Carlos em 1844 regressa agora com a voz também de Alessandra Volpe que interpreta a outra rainha, Elisabeth. Serão cinco récitas desta conturbada relação e a luta de poder entre as duas primas, a rainha da Escócia Mary Stuart e a Rainha de Inglaterra e Irlanda, Elizabeth I.

Apesar de se tratar de uma tragédia, o espetáculo, diz o encenador Andrea De Rosa “é muito simples do ponto de vista da cenografia, e muito rico no que toca à récita. Os cantores estão muito presentes em todo o espetáculo. A música do Donizetti aprofunda em certos casos as passagens que são ditas.” Uma das cenas que o encenador destaca como “a mais bonita é a da oração de Maria antes de morrer”

Satisfeito por regressar a Lisboa, o italiano Andre De Rosa enaltece o trabalho com a equipa do Teatro Nacional de São Carlos. “Trabalhei muito bem. Estou muito feliz de estar em Lisboa. Já cá tinha estado numa outra ópera. É um teatro muito bonito, mas sobretudo trabalha-se com pessoas que têm verdadeiramente uma grande paixão pelo o que fazem. Os solistas são fantásticos, bem como o diretor da orquestra. Estou feliz!”

“Maria Stuarda” sobe ao palco dias 25, 27, 29, 31 às oito da noite e dia 2 de fevereiro às quatro da tarde, no teatro de ópera de Lisboa.