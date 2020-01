Sporar estreia-se nos treinos do Sporting

Andraz Sporar, mais recente reforço do Sporting, realizou, esta sexta-feira, o primeiro treino pelo Sporting.

O Sporting contratou o avançado esloveno, de 25 anos, por seis milhões de euros, contudo, com bónus, o preço pode superar os sete milhões. O Slovan Bratislava assegurou, ainda, 10% do valor de uma futura venda de Sporar, que ficou com cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.

O único ausente do treino do Sporting desta sexta-feira foi Luciano Vietto, que realizou tratamento e recuperação.

O Sporting volta a treinar no sábado, às 10h00, em preparação para a receção ao Marítimo, marcada para segunda-feira, às 21h00. Terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.