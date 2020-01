José Peseiro: "Bruno Fernandes tem sido um herói"

José Peseiro aplaude o comportamento de Bruno Fernandes, perante o folhetim sobre o seu futuro e num contexto interno complicado, e assinala que o médio e capitão do Sporting "tem sido um herói".

O ex-treinador do Sporting, que iniciou a época passada em Alvalade - naquela que foi a sua segunda passagem pelo clube -, considera que o capitão leonino tem conseguido manter-se a alto nível num contexto difícil: perante todas convulsões que o clube atravessa e perante as notícias sobre o seu futuro.

"Tem suportado isto de forma heróica, porque não é fácil ter o rendimento que tem tido num contexto em que o clube está fraturado, com questões económico-financeiras que são também complicadas, num plantel que não tem a qualidade que o Sporting exige e se esperava. E tudo isto perturba", afirma Peseiro, em entrevista a Bola Branca.



"Surpreende-me que não se tenha conseguido construir um plantel suficientemente forte"

Numa análise mais 'cinzenta' ao actual momento da equipa e do clube, Peseiro assume que "ninguém pensaria que o Sporting estivesse, neste momento, na posição em que está":

"Surpreende-me que não tenha conseguido construir um plantel suficientemente forte, estando arredado das taças, que no ano passado conquistou, e em posição muito difícil na Liga portuguesa."

O técnico chamado de volta ao clube pelo líder interino da SAD, Sousa Cintra, que acabou por sair já com Frederico Varandas na presidência, estabelece mesmo uma comparação com o passado recente.



"Lembro que no ano passado, começando a época com condições muito mais deprimentes, e com mais dificuldades, o Sporting acabou por fazer uma temporada que lhe deu duas taças. Taças que não foram tão valorizadas pela massa associativa, creio eu. Está na Liga Europa, mas não creio que tenha condições para fazer ou repetir o que já aconteceu: chegar a uma final ou às meias-finais. Embora tudo possa acontecer no futebol. E, neste momento, o Sporting está agarrado aquilo que será a disputa pelo terceiro lugar", assinala.

Reforço Sporar precisa de "ambiente"

Ao Sporting chegou, entretanto, o reforço Andraz Sporar. O avançado esloveno, contratado ao Slovan Bratislava, vem colmatar uma lacuna existente desde o início da presente temporada, considera Peseiro, que deixa um alerta: Sporar só funcionará se existir um contexto favorável. O que não sucede nesta altura, remata.

"É um jogador que tem qualidade e tem golo, depois de o Sporting ter partido para esta Liga com um ponta de lança. Deixou sair o seu melhor ponta de lança [Bas Dost], o jogador que mais golos fez nos últimos dois anos. É um jogador de qualidade, mas é importante que encontre um contexto favorável para fazer golos: se a equipa produzir para isso e se houver ambiente para isso. Coisas que não são fáceis de ver no Sporting: que haja ambiente e um contexto favorável, externo e interno", conclui.