Gelson Martins. “Recebi mensagem a avisar"

O jogador Gelson Martins foi ouvido em tribunal no âmbito do processo do ataque à Academia de Alcochete e reconhece que recebeu uma mensagem antes do ataque.

“Recebi a mensagem a avisar que estavam a invadir a academia, mas, como não estamos sempre com o telemóvel, só a vi depois. Era de um amigo que passou junto da academia e viu o grupo de adeptos a aproximar-se.”, disse.

Já durante a invasão, Gelson Martins reconheceu um dos arguidos. "Ele é do bairro da minha namorada e esteve na festa da minha filha a convite dela", falando de Domingos Monteiro.

O atleta não deixou dúvidas: “Tive medo, paralisei durante a situação, não tive reação”.

Ouvido via Skype, o atual jogador do Mónaco lembra que "foi tudo muito rápido”.

“Vi garrafões de água a saltar de um lado para ou outro. O que estava a acontecer ao Acuña chamou-me mais à atenção", referiu.

O extremo reconhece que até hoje sente “dificuldade, não foi fácil para mim nem para minha família".

"Depois de acontecer aquilo, nunca andava sozinho na rua, tive sempre receio de encontrar um adepto e voltar a acontecer o mesmo. Andei sempre com alguém comigo", acrescenta.

O julgamento prossegue na quarta-feira, 29 de janeiro, com as audições aos jogadores Piccini e Fábio Coentrão e ao enfermeiro Carlos Mota.