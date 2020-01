O jornalismo “é muito mais importante hoje do que no passado”

Nelson Ribeiro é o diretor da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa, onde já se formaram em Comunicação Social e Cultural muitos dos jornalistas que hoje estão nas principais redações do país, ou – agora cada vez mais – em gabinetes de comunicação de empresas e instituições. Esta sexta-feira conversou com a Renascença e com a agência Ecclesia sobre os desafios e alertas renovados pelo Papa Francisco na mensagem para o próximo Dia Mundial das Comunicações Sociais (24 de maio).

Uma entrevista onde fala das mudanças que os “novos tempos” já obrigaram a fazer ao nível da formação dos futuros profissionais de comunicação. Considerando o atual contexto “desafiante” para todos os que trabalham na área, defende que o jornalismo é hoje mais relevante do que nunca, para ajudar a separar “o trigo do joio” no que respeita à fiabilidade das notícias, e distinguir quem as faz com rigor e com ética.

Esta mensagem do Papa desafia os media a contarem “histórias que edifiquem” e não “que destruam”, e renova o alerta para as “notícias falsas” e “devastadoras”, que só contribuem para “despojar o homem da sua dignidade”. São alertas e desafios importantes para os comunicadores em geral?

São alertas fundamentais que o Papa traz numa mensagem bastante profunda em que, por um lado, alerta para esta realidade que hoje em dia faz parte da cultura contemporânea, que é convivermos com informações verdadeiras, que simultaneamente são colocadas ao lado de informações falsas. Eu propositadamente prefiro sempre dizer “informações verdadeiras e falsas” e não “notícias falsas”, porque normalmente associamos sempre as “notícias” ao jornalismo, e ainda quero acreditar que o jornalismo é um reduto no qual ainda prevalecem critérios jornalísticos, e em que podemos ter um nível de confiança diferente de muita da informação que circula nos media sociais...

E há um trabalho de mediação dos profissionais sobre a informação propriamente dita.

Exatamente. Aliás, não é por acaso que hoje em dia muitos líderes populistas, um pouco por todo o mundo, aquilo que pretendem fazer é um bypass a esses mediadores, e serem eles próprios a falar diretamente com o seu público, para não serem escrutinados e porque isso lhes possibilita divulgarem informações falsas sem que ninguém os contradiga. Portanto, isso faz parte da realidade de hoje, e julgo que com esta mensagem o Papa Francisco mostra que a Igreja está preocupada com o mundo em que vivemos. Isso nota-se em várias passagens desta mensagem, nomeadamente quando o Papa fala, por exemplo, do “deepfake”, que não é algo que seja novo, mas que tem vindo a ganhar uma visibilidade maior nos últimos anos.

E podemos explicar no que consiste...

O “deepfake” é muito importante de ser explicado, até porque muitas vezes podemos estar a consumi-lo sem ter essa consciência. Acontece noutros formatos, mas hoje em dia é sobretudo no vídeo, há empresas e pessoas que são especializadas em manipulação de imagem, através da tecnologia. Por exemplo, vemos uma determinada pessoa a fazer um discurso, ou a falar sobre determinado assunto, mas aquela voz não é daquela pessoa. Um dos mais famosos que circulou recentemente era do antigo presidente americano Obama, em que é de facto ele que aparece nas imagens, e é a voz dele para um ouvinte desatento. Se virmos aquele vídeo no Facebook, ou no Instagram, achamos que é verdadeiro, mas efetivamente é manipulado artificialmente, tudo aquilo são palavras que ele nunca disse e que são recriadas, o que nos leva a esta situação: onde é que começa a realidade e acaba a ficção, e vice-versa? Hoje em dia é cada vez mais difícil, no nosso dia-a-dia, em que consumimos informação a correr...