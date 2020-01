Mais três cristãos assassinados na Nigéria

Mais três cristãos foram assassinados na Nigéria, no espaço de três dias, aumentando a tensão inter-religiosa no país e o temor entre a comunidade cristã.

O caso mais recente a ser conhecido foi o do jovem Ropvil Daciya Dalep, um estudante de Biologia da universidade de Maiduguri, no norte do país, mas natural do Estado de Plateau, no centro, de apenas 22 anos.

Dalep tinha sido raptado em plena estrada no dia 9 de janeiro, quando regressava a Maidugiri, uma zona onde há muita atividade de grupos extremistas islâmicos. Desde então a sua família não soube mais nada dele.

No início desta semana, contudo, começou a circular um vídeo em que ele aparece de joelhos. Atrás encontra-se um rapaz de idade indeterminada, mas muito novo, que se identifica como um militante da Província de África Ocidental do Estado Islâmico, um grupo que se separou dos extremistas Boko Haram e que se diz representante naquela região do autoproclamado Estado Islâmico.

O rapaz informa que os muçulmanos jamais se esquecerão do que os cristãos da região centro do país fizeram “aos nossos pais e avós. Cristãos de todo o mundo devem saber que jamais esqueceremos as atrocidades cometidas contra nós, até que vinguemos todo o sangue que derramámos”.

De seguida dá dois tiros no estudante universitário cristão, um na nuca e outro nas costas, matando-o. A identidade de Dalep foi confirmada por membros do seu grupo étnico, em Plateau, que lamentaram a perseguição contra cristãos e convidaram os jovens a usar fumos negros.