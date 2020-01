Violência doméstica. Rede de apoio a vítimas vai abranger todo o país

O Governo anunciou, na quinta-feira à noite, o lançamento de um concurso para alargar a todo o país a rede de apoio às vítimas de violência doméstica.

“Nós temos hoje 818 concelhos na rede, com estruturas de atendimentos a vítimas de violência doméstica; temos 233 respostas e estruturas face às 177 existentes em 2015 e com o concurso lançado permitiremos cobrir todo o território nacional, sendo que a cobertura hoje está nos 71%”, afirmou Mariana Vieira da Silva no Parlamento, onde foi ouvida no âmbito do debate na especialidade do Orçamento do Estado para 2020.

As regiões em que o Governo pretende reforçar a resposta são, sobretudo, a Área Metropolitana do Porto, as regiões do Oeste, Coimbra e a Serra da Estrela.

Na mesma audição, que só começou depois das 19h00 e se prolongou pela noite, a ministra de Estado e da Presidência sublinhou o reforço orçamental na prevenção e combate à violência doméstica feito nos últimos anos e referiu que, em 2020, a fatia do Orçamento do Estado destinada a este tema é de 20,3 milhões de euros – uma verba que, segundo a governante, representa um crescimento de 25% desde 2017.