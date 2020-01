Utentes da Via do Infante consideram redução do preço das portagens "insuficiente"

A redução do preço das portagens anunciada, esta sexta-feira, pela ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, está a ser encarada com alguma desconfiança no Algarve.

Ivo Madeira, da comissão de utentes da Via do Infante, em declarações à Renascença, afirma que “aquilo que a ministra anuncia não resolve minimamente o problema”, considerando a medida “apenas um pequeno rebuçado, provavelmente”.