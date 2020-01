​Portugal despistou três casos possíveis de coronavírus, nenhum foi validado

Veja também:

A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, revela que nas últimas 24 horas foram houve três casos possíveis de coronavírus, mas nenhum foi validado.



"Tivemos três casos possíveis, um deles esta noite e os outros ontem, de pessoas que tinham a preocupação, perante sintomas e vindas da China. Esses casos não foram validados, não passaram pelo crivo médico e seguiram a sua vida normal", afirmou em declarações aos jornalistas, à margem das Jornadas de Atualização em Doenças Infeciosas, do Hospital de Curry Cabral.

Graça Freitas adiantou ainda que "neste momento, com o nível de risco que temos, o Ministério da Saúde, a Direção-geral da Saúde e os seus parceiros, incluído parceiro fora do Ministério da Saúde, estão organizados para poder dar resposta à solicitação da Organização Mundial de Saúde que é conter um possível caso que entre em Portugal evitando a propagação para outros países".

Portugal já acionou os dispositivos de saúde pública devido ao coronavírus proveniente da China e tem em alerta o Hospital de São João, no Porto, o Curry Cabral e Estefânia, em Lisboa. A DGS, por precaução, está "com mais atenção" aos casos exportados fora da China.

Recomendações:

- Evite o contacto próximo com pessoas que sofram de infeções respiratórias agudas.

- Lave frequentemente as mãos, especialmente após contacto direto com pessoas doentes.

- Evite o contacto com animais.

- Adote "medidas de etiqueta respiratória", como tapar o nariz e a boca quando espirrar ou tossir e lavar as mãos sempre que se assoar, espirrar ou tossir.

Se quem viajar para aquela região da China apresentar sintomas sugestivos de doença respiratória, durante ou após a viagem, deve procurar atendimento médico e informar o médico sobre a história da viagem. Poderá ainda ligar para o número de telefone 808 24 24 24 (SNS24).

O número de mortos na China devido ao surto de coronavírus detetado na cidade de Wuhan, no centro do país, subiu para 26 e o de casos confirmados aumentou para 881, revelou a Comissão Nacional de Saúde. De acordo com as autoridades chinesas, há também 1.072 casos suspeitos.