Encontrado cadáver dentro de carrinha em Sintra

Foi encontrado um cádaver dentro de uma carrinha na localidade de Santa Eulália, junto a Negrais (freguesia de Almargem do Bispo, Pero Pinheiro e Montelavar), no concelho de Sintra.

A informação foi confirmada à Renascença por fonte da GNR, autoridade policial que foi chamada ao local.

Ao que a Renascença apurou junto de fonte policial, a viatura dentro da qual foi encontrado o corpo de um homem, com cerca de 40 anos, estava junto a um restaurante e tinha matrícula francesa.

A Renascença sabe ainda que foram os funcionários do estabelecimento de restauração que chamaram as autoridades por estranharem a presença daquela viatura há três dias no mesmo local.

O caso está entregue à Polícia Judiciária por suspeita de crime.