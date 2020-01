Agressão na Amadora. Sindicato da PSP alvo de queixa após publicação no Facebook

No âmbito desta ocorrência, a organização SOS Racismo recebeu “uma denúncia de violência policial contra a cidadã portuguesa negra”, indicando que a mulher ficou “em estado grave”, resultado das agressões que sofreu na paragem de autocarros e dentro da viatura da PSP em direção à esquadra de Casal de São Brás, na Amadora.

Num comunicado da sua advogada enviado às redações na quarta-feira à noite, Cláudia Simões, de 42 anos e mãe de quatro filhos, conta que no passado domingo pensou que ia morrer sufocada na rua diante da filha de oito anos, vítima de agressões policiais.

"Ordenou-me que me sentasse no passeio, pedi-lhe para me sentar antes no banco da paragem, respondeu-me que não, que era no chão. Recusei-me a sentar no chão em plena via pública e perante a minha recusa o agente deitou-me ao chão", descreve.

A Associação Sindical dos Profissionais de Polícia repudiou o mediatismo criado sobre a detenção de uma mulher na Amadora, considerando que cabe à Justiça averiguar o sucedido e “julgar quem tiver que ser julgado”.

Observatório do Racismo vai avançar

O Governo mantém a intenção de criar um Observatório do Racismo, que “pretende responder a uma pergunta que muitas vezes é feita que é se há ou não racismo, em quê e como é que o podemos combater”.

A ministra da Presidência acrescenta que a informação que será recolhida pelo observatório “não é irrelevante porque identificar os problemas com exatidão é talvez a boa maneira de assegurar a boa despesa pública”.

Em resposta à pergunta sobre os custos que o observatório irá ter, Mariana Vieira da Silva adiantou que ainda se encontra numa fase de estudo e que não se encontra prevista neste Orçamento do Estado.