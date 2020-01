O universo do coronavírus em números

Wuhan, a cidade onde foi detetada esta pneumonia viral é mais populosa do que Portugal, tem 11 milhões de habitantes, quase tantos como Moscovo. A capital do maior país do mundo, atravessado por 11 fusos horários tem apenas mais um milhão e meio de habitantes do que Wuhan, o que corresponde a três vezes o número de pessoas residentes na cidade de Lisboa.

De acordo com o gabinete nacional de estatísticas chinês, Wuhan é a oitava cidade mais populosa do país, assim como a Amadora é atualmente o oitavo concelho com mais população residente em Portugal.

Só que, entre Wuhan e a Amadora, a diferença é de 11 milhões para pouco mais de 180 mil pessoas.

Na véspera do fim de semana do Ano Novo Chinês, com milhões de chineses a viajar dentro e para fora da China, o risco de contágio aumenta.

As autoridades chinesas estão a proibir entradas e saídas das cidades mais próximas de Wuhan. Os voos e as viagens de comboio de e para a cidade dos onze milhões estão interrompidas por tempo indeterminado.

Já há casos detetados casos no Japão, Tailândia, Taiwan, Hong Kong, Coreia do Sul, Estados Unidos e em Macau, território onde estão registados 169 mil portugueses e que é muito procurado pelos chineses nas celebrações do Ano Novo Lunar.

Este ano, o território, que foi português até dezembro de 1999, já recebeu 40 milhões de turistas, pouco menos de metade do total que passou por Portugal durante todo o ano de 2018, cerca de 22 milhões de turistas.

A taxa de mortalidade deste vírus é de 4%, ou seja, em 100 pessoas infetadas, quatro morrem, sobretudo em casos de pessoas com outras complicações de saúde associadas.