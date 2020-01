Trump diz-se orgulhoso de participar em "Marcha Pela Vida"

Donald Trump tornou-se esta sexta-feira o primeiro Presidente dos Estados Unidos a participar numa Marcha Pela Vida, em Washington, admitindo que estava muito orgulhoso por poder estar com as centenas de milhares de pessoas que participaram no evento anual.

O Presidente foi recebido com muitos aplausos e gritos de “mais quatro anos” por uma multidão composta em grande parte por jovens, vindos dos quatro cantos do país.

“Há 47 anos que americanos de todas as ascendências viajam através do país para tomar posição pela vida. Hoje, enquanto Presidente dos EUA, é com orgulho que estou aqui convosco”, disse Trump.

Aos jovens disse “vocês são o coração da Marcha Pela Vida. É a vossa geração que está a tornar a América uma nação pró-família e pró-vida.”

“O movimento pró-vida é liderado por mulheres fortes, líderes religiosos fantásticos e estudantes corajosos que lutaram para dar continuidade ao legado dos pioneiros que nos antecederam e que lutaram para despertar a consciência da nossa nação e defender os direitos dos cidadãos. Vocês acolhem mulheres com compaixão, são alimentados pela força da oração e motivados por amor puro e altruísta”, afirmou ainda o Presidente.