Pelo menos 14 mortos em sismo de magnitude 6,8 na Turquia

Pelos menos 14 pessoas morreram e cerca de 300 ficaram feridas depois de um sismo de magnitude preliminar 6,8 na escala de Richter ter atingido esta quinta-feira o leste da Turquia, havendo também relatos de pessoas que ficaram soterradas.De acordo com a agência turca de gestão de crises de emergência, citada pela Associated Press, pelo menos oito pessoas morreram na província de Elazig e outras seis na província de Malatya. Os feridos ascendem os 200 e os 90 respetivamente em Elazig e em Malatya.

O ministro do Interior da Turquia, Suleiman Soylu, referiu que as equipas de resgate estão a tentar encontrar sobreviventes após a queda de um edifício com pelo menos quatro andares, em Maden, na província de Elazig.

Um sismo de magnitude 6,8 na escala de Richter foi hoje registado no leste da Turquia. O abalo foi registado perto da cidade de Sivrice, na província de Elazig, com uma magnitude preliminar de 6,8, acrescentou a direção da agência turca de gestão de crises de emergência.

A agência europeia de sismologia referiu que o sismo ocorreu às 20:55 locais (17h55 em Lisboa) à profundidade de 10 quilómetros e referencia-o como tendo a magnitude de 6,9. A agência norte-americana de sismologia, por seu lado, refere que registou uma magnitude de 6,7.