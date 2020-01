Coronavírus. Estarão cobras na origem da epidemia?

Com o aumento do número de infetados com coronavírus - já são mais de 880 pessoas - crescem também os esforços científicos no sentido de descobrir a origem do vírus.

A comunidade científica tem apresentado alguns estudos, mas o consenso sobre o tópico está longe de ser alcançado.

Cruzamento entre vírus de morcego e cobra

Um estudo liderado por Wei Ji, publicado no “Journal of Medical Virology”, na quarta-feira, sugere que o novo vírus - apelidado de 2019-nCov - seja o resultado de um cruzamento entre dois tipos de coronavírus, um que é conhecido por infetar morcegos e outro de origem desconhecida.

Ao tentarem descobrir de onde veio este segundo tipo de vírus, através de uma comparação do código genético, os especialistas consideram que, muito provavelmente, foi transmitido através de cobras.

Segundo as informações disponíveis, este é um cenário possível, pois tudo indica que estes animais estivessem à venda no mercado de Wuhan, que está a ser avançado como o local onde tudo começou.