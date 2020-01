Centenas de milhares participam em "Marcha Pela Vida" em Washington

Centenas de milhares de pessoas, com uma significativa presença de jovens, viajaram esta sexta-feira de vários pontos dos Estados Unidos para participar na Marcha Pela Vida, em Washington DC.

O evento anual, que acontece desde 1974, no primeiro aniversário da legalização do aborto nos EUA, por decisão do Supremo Tribunal dos Estados Unidos, costuma atrair enormes multidões na capital do país.

Este ano, pela primeira vez, o Presidente dos Estados Unidos em funções vai discursar ao vivo no local. Outros Presidentes, incluindo o próprio Donald Trump, já falaram aos presentes por telefone ou por mensagem, mas esta é a primeira vez que um se desloca pessoalmente ao local.

Donald Trump declarou-se pró-vida na sua campanha para as presidenciais, apesar de, anteriormente, ter dito que o aborto não devia ser proibido. “Todos duvidaram da sua sinceridade quanto à questão do aborto. Ele disse aquilo em que acreditava, mas muitos duvidaram. Incluindo eu”, admite, em declarações à “NPR”, Marjorie Dannensfelser, uma ativista pró-vida, que admite que ficou surpreendida com o apoio que Trump tem dado ao movimento.

Ao longo das suas 47 edições, a Marcha Pela Vida tem sido sempre um evento pacífico, vivido num ambiente ora festivo ora solene, marcado por discursos e também por vigílias de oração.

Vários líderes religiosos têm participado e discursado e os bispos católicos têm apoiado sempre a marcha, encorajando os seus fiéis a participar na mesma.