Seis pessoas morreram, esta sexta-feira, num tiroteio ocorrido na Alemanha.

O caso, que está a ser reportado como um ataque, ocorreu em Rot am See, no estado de Baden-Württemberg, a cerca de 80 quilómteros de Estugarda.

A polícia informou ter detido um suspeito num prédio situado nas imediações da estação ferroviária de Rot am See



Fontes policiais indicaram, ainda, não ter dados de que mais alguém estivesse envolvido no tiroteio.