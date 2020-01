Osaka e Serena caem na terceira ronda do Open da Austrália

À terceira ronda do Open da Austrália, os favoritos começaram a cair. E são sonantes, os primeiros nomes riscados da lista de candidatos: Naomi Osaka e Serena Williams, duas das três últimas vencedoras da prova.

A japonesa, campeã em título e atual número três do mundo, foi surpreendida pela norte-americana Coco Gauff, de 15 anos. A jovem "vingou" a eliminação do US Open, em 2019, em dois sets, por 6-3 e 6-4.

Serena, nona colocada do "ranking" WTA, caiu perante a chinesa Wang Qiang, número 29, em três sets, pelos parciais de 6-4, 6(2)-7 e 7-5.

A queda de duas antigas número um do mundo e anteriores vencedoras do Open da Austrália abre a via da vitória para outras três favoritas: a local Ashleigh Barty, atual rainha do ténis mundial, a checa Karolína Plísková, número dois, e a romena Simona Halep, número três.