LeBron tem mais de 90 triplos-duplos na carreira

LeBron James chegou ao 91.º triplo-duplo da carreira, na madrugada desta sexta-feira, na vitória dos Los Angeles Lakers, no reduto dos Brooklyn Nets, por 113-128.

O Rei foi a grande estrela da partida, com 27 pontos, 12 ressaltos e 10 assistências. Anthony Davis (16 pontos e 11 ressaltos) e Dwight Howard (14 pontos e 12 ressaltos) registaram duplos-duplos.

Do lado dos Nets, nota para as exibições de Kyrie Irving (20 pontos), Taurean Prince (18), Caris LeVert (16) e Wilson Chandler (15).

Os Lakers continuam destacados na liderança da Conferência Oeste, com 36 vitórias e nove derrotas. Os Nets estão na oitava posição do Este, no limiar do acesso aos "play offs", com 18 triunfos e 25 derrotas.

