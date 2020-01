O Tondela anunciou, esta sexta-feira, a contratação do internacional sérvio Marko Petkovic.

O lateral-direito, de 27 anos, era um jogador livre, depois de terminar contrato com o Spartak de Moscovo, e assinou contrato com o Tondela válido para as próximas duas épocas e meia, isto é, até junho de 2022.

Além de internacional A, Petkovic foi duas vezes campeão sérvio, ao serviço do Estrela Vermelha. Na Rússia, conquistou uma Supertaça.