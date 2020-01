Presidente do Paços de Ferreira: "Queremos pontuar frente ao Benfica, não temos margem de erro"

O presidente do Paços de Ferreira, Paulo Meneses, reconhece que a expetativa para a recelção ao Benfica é grande, mas adverte que a ideia da equipa pacense passa por roubar pontos ao campeão nacional.

"O Paços de Ferreira não tem grande margem de erro e creio mesmo que, se fizermos o mesmo número de pontos que fizemos na primeira volta, teremos problemas no final do campeonato. Estou convencido de que o Paços de Ferreira tem de começar desde já a encarar o resultado final, que tem a permanência como objetivo, e tentar pontuar para inverter o início menos conseguido", salienta, em entrevista a Bola Branca.

Para o Paços de Ferreira, este é "um jogo como outro qualquer", embora Paulo Meneses saiba que o número de adeptos no estádio será maior que o normal:

"Vamos com os nossos argumentos tentar pontuar e, se possível, ganhar. É esse o objetivo do Paços de Ferreira. Será um jogo com boa assistência e isso tem a ver com a grandeza do clube A, B ou C. O número de adeptos afetos ao Paços de Ferreira será o mesmo seja neste jogo ou noutro. Temos um estádio que, apesar de ter muita qualidade, tem as suas limitações, o que, muitas vezes, se torna exíguo para as pretensões das equipas adversárias. Nesse aspeto, tem a sua caraterística própria. Se estivéssemos a falar de um estádio maior, já poderíamos falar em algo especial, que, no caso, seria a receita."



Plantel ainda em aberto



O Paços de Ferreira tem estado ativo no mercado de janeiro e, segundo o líder dos castores, o plantel ainda está aberto a, pelo menos, mais uma mexida.



"Fizemos uma reestruturação do nosso plantel inicial, com seis saídas e quatro entradas até ao momento, ainda com a possibilidade de poder vir mais alguém que venha ajudar. Foi algo que nos fez refletir e, depois de constatar o que tínhamos de alterar, mudámos o que achámos necessário. O plantel pode ter, no limite, mais uma mexida. Não é algo que seja obrigatório, mas, se tiver essa oportunidade, oportunidade essa que está a ser trabalhada, não deixarei de o fazer", conclui Paulo Meneses.

O Paços de Ferreira-Benfica, da jornada 18 do campeonato, realiza-se no domingo, às 17h30, no Estádio Capital do Móvel. Terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.