Peseiro e o jogo que influenciará o resto da época

José Peseiro dá igual dose de favoritismo a Sporting de Braga e FC Porto, para a final da Taça da Liga, na capital do Minho.

O antigo treinador de portistas e arsenalistas, pelos quais venceu o troféu em 2013 e precisamente contra o FC Porto, Peseiro defende que, frente a frente, estarão "as duas equipas mais fortes" da "final four".

"Estão de forma merecida nesta final. Um Braga que tem um dos melhores plantéis, em termos de quantidade e qualidade, da sua história recente. Contra um Porto que também é forte. São duas equipas que gostam de se assumir e atacar. O Braga tem estado menos bem, com equipas que reduzem o espaço, e o Porto, sempre que foi visitante, deu uma boa resposta. É um jogo imprevisível. As equipas têm a mesma percentagem de favoritismo", antevê, em entrevista a Bola Branca.



Quem tem mais a perder e ganhar

De acordo com Peseiro, que atualmente está sem clube, os dragões terão mais a perder do que os guerreiros, pois este desafio na Pedreira influenciará o resto da temporada. No campeonato, em particular:

"A vitória é importante para quaisquer equipas. Por um lado, temos um Braga em que o seu presidente coloca como objetivo vencer uma taça e estar mais perto dos grandes. Por outro, para o Porto há mais a ganhar e mais a perder também. Uma vitória na Taça da Liga pode dar mais confiança, em relação aquilo que é o futuro do Porto da Liga."

José Peseiro recorda, ainda, o embate em que ergueu a Taça da Liga. Foi a 13 de abril de 2013, quando o Braga derrotou (1-0) o FC Porto de Vítor Pereira, que acabaria por sagrar-se campeão nacional.

"Foi o primeiro grande objetivo concretizado pelo presidente António Salvador. Um grande jogo. Foi um momento importante. Para mim e, principalmente, para a história do Sporting de Braga", regozija.