Malick Evouna a caminho do Nacional

O Santa Clara vai emprestar Malick Evouna ao Nacional, ao que Bola Branca apurou.

O ponta de lança internacional gabonês, de 27 anos, chegou na última época aos Açores. Porém, desde então, fez apenas nove jogos - seis em 2018/19 e três esta época, sem golos. Agora, vai rodar na II Liga.

Com passagens por Cercle Mbéri e Mounana, do Gabão, WAC, de Marrocos, Al Ahly, do Egito, e Tianjin Teda, da China, Evouna esteve no Konyaspor, da Turquia, antes de rumar ao Santa Clara.

O Nacional está no segundo lugar da II Liga, com 33 pontos, menos um que o líder Farense e mais três que o Mafra, terceiro classificado.