À espera da seleção, da titularidade e de Rogério

Os jornais desportivos desta sexta-feira dividem a atenção entre os três grandes.

"Rogério Alves sob pressão", revela o "Record". Desafiado a tomar posição de força, o presidente da mesa da Assembleia Geral do Sporting debaterá momento do clube com Frederico Varandas e decidirá até terça-feira se convoca assembleia de destituição, face à forte contestação.

"O Jogo" faz manchete com o FC Porto: "Diogo tem as costas quentes". Equipa técnica considerou correta a decisão de sair da baliza, no último lance da meia-final da Taça da Liga, frente ao Vitória. Sérgio Conceição exigiu que fosse ele a falar ao grupo na roda final. Aos 20 anos, vai jogar a sua quarta final, com "pleno respaldo" de Sérgio, e tornar-se-á o guardião mais jovem de sempre numa final pela equipa principal do FC Porto.

"Gabriel à espera da seleção", titula "A Bola". Médio do Benfica, que tem dupla nacionalidade, assume o desejo de representar Portugal.