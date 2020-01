Real Madrid tira Vallejo do Wolverhampton e empresta-o ao Granada

O Real Madrid anunciou, esta sexta-feira, a saída de Jesús Vallejo do Wolverhampton Wanderers e consequente empréstimo ao Granada.

O central espanhol, de 23 anos, foi cedido à equipa de Nuno Espírito Santo no início da época, contudo, não conseguiu impor-se, tendo feito apenas sete jogos. Todas as partes concordaram que a situação tinha de mudar e, agora, Vallejo vai rodar no Granada até ao final da época.

No clube andaluz, Jesús Vallejo será companheiro dos portugueses Rui Silva, guarda-redes, e Domingos Duarte, defesa-central.