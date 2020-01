O Osasuna venceu o Levante por 2-0, no jogo que abriu a jornada 21 da liga espanhola.

Os golos foram apontados por Ruben Garcia e Pérez.

Em campo estiveram dois portugueses: Rúben Vezo foi titular e Hernâni entrou na segunda parte.

Com este triunfo, o Osasuna subiu ao 10.º lugar com 28 pontos. Já o Levante é 13.º, com 26 pontos.

Este sábado, destaque para o Valência – Barcelona e no domingo Atlético Madrid – Leganés e Vallodolid – Real Madrid.