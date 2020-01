O Nice empatou 1-1 contra o Rennes, no jogo que abriu a 21.ª jornada do campeonato francês.

Os golos foram apontados por Dolberg, para os da casa, e Tait, para os visitantes.

Destaque para a titularidade de Pedro Brazão, médio português de 17 anos.

Com este empate, o Rennes mantém o terceiro lugar, com 37 pontos, a quatro do Marselha de André Villas Boas. Já o Nice é 10.º, com 29 pontos.