"Trabalhar no Interior"? "Há empresas a gastar 100 mil euros/ano em portagens"

Ora, “as novas gerações têm todo o direito – até porque são mais qualificadas, mais conhecedoras, mais preparadas – a ter uma vida digna e, portanto, não é com baixos salários que ficam no interior”, destaca o sindicalista.

Luís Garra lembra que o interior é das “regiões com menor rendimento per capita, onde se praticam os mais baixos salários – em último lugar está Bragança, em penúltimo está Guarda, depois está Castelo Branco”.

Ressalvando que ainda não conhece o plano, o coordenador sindical sublinha que “tem de haver uma cultura do trabalho e dos trabalhadores e de melhor remuneração do trabalho que é prestado” para que tal resulte.

Ana Abrunhosa disse no Parlamento que o Governo estava a desenvolver o programa "Trabalhar no Interior", que tem como objetivo atrair mais gente para aquela zona do país, através da criação de “redes de apoio aos trabalhadores para garantir acesso mais expedito ao mercado de trabalho”.

“Aquilo que a senhora ministra anunciou hoje não é mais do que nos disse a nós na reunião que fizemos na passada segunda-feira. O que esperávamos é que hoje tivesse sido mais concreta”, afirma Luís Garra, pedindo clareza ao Governo e que “a senhora ministra da Coesão, o senhor ministro das Infraestruturas e o primeiro-ministro incluído anunciem rapidamente as tais medidas e a sua entrada em vigor”.

Sobre as portagens, a ministra da Coesão anunciou, na audição parlamentar desta manhã, no âmbito do debate na especialidade da proposta de Orçamento do Estado para 2020, que o Governo está a estudar um modelo de desconto de portagens no interior em função da quantidade do número de passagens e uso aos fins de semana.

“Não vamos lá só com rebuçados”, sublinha o coordenador sindical, lembrando que as portagens representam “um peso muito importante” para as famílias.



“É só termos em consideração que, quem tiver familiares, por exemplo, em Lisboa e se desloque [entre as duas regiões], paga quase tanto de portagens quanto paga de combustível. Isto está a levar a que pessoas que estão a viver em Lisboa e que têm os seus pais no interior reduzam o número de visitas”, alerta.

Por isso, “as medidas que vierem serão um rebuçado que não resolve o problema todo” e a luta pelo fim das portagens irá continuar, “por razões de justiça e de coesão territorial”.

No final do ano, a Plataforma pela Reposição das SCUT na A23 e A25 apresentou uma proposta “ao Governo e aos partidos com assento parlamentar no sentido de haver, já em 2020, uma redução de 50% para os veículos que nos visitam e a abolição total para os residentes. E o compromisso para a abolição total até ao final da legislatura”.

Certo é que os anúncios da ministra da Coesão, nesta sexta-feira, no Parlamento, não tinham valores ou prazos e os incentivos dos municípios do interior às empresas e às famílias ainda estão para ser divulgados.

SCUT é a abreviatura para “Portagens Sem Cobrança aos Utilizadores” ou “Portagens Sem Custos para o Utilizador”. É um modelo de financiamento de autoestradas e vias rápidas introduzido em Portugal em 1997, durante o Governo de António Guterres (PS).

Até 2006, o número de SCUT foi aumentando, mas, entre 2010 e 2016, os contratos começaram a ser revistos com o objetivo de diminuir as rendas pagas aos concessionários – um processo que causou muita polémica e que ainda hoje não está sanado no seio da sociedade civil.