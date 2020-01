Governo promete “muito em breve” descontos nas portagens do interior

O Governo está a estudar um regime de descontos para quem vive, trabalha ou visita o interior do país. A medida foi avançada, esta sexta-feira, pela ministra da Coesão Territorial que não se comprometeu com valores nem com prazos.

A ministra Ana Abrunhosa avisou os deputados que não ia anunciar nem a percentagem de desconto nem um prazo, garantindo apenas que a redução do preço das portagens nas ex-SCUT “será feita o mais rapidamente possível”.

Durante a audição parlamentar no âmbito da apreciação, na especialidade, da proposta do Orçamento do Estado para 2020, a ministra da coesão territorial confirmou que “o Governo está a estudar um modelo de redução de portagens para o interior baseado em descontos de quantidade e de fim de semana”, garantindo uma maior utilização de infraestruturas já construídas e uma redução da sinistralidade rodoviária.

Sem avançar com a percentagem de desconto ou com prazos, explicou que a proposta de redução se encontra em estudo, através de um grupo de trabalho constituído por membros dos Ministérios da Coesão Territorial, das Infraestruturas e da Habitação, e das Finanças, que está a trabalhar em “vários cenários para a redução gradual das portagens”.



Questionada pelo deputado João Vasconcelos, do Bloco de Esquerda, a governante garantiu que a redução das portagens vai também abranger a Via do Infante, no Algarve.

Na audição conjunta da Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação e Comissão de Administração Pública, Modernização Administrativa, Descentralização e Poder Local, anunciou ainda que o Executivo vai criar um programa Trabalhar no Interior para atrair mais gente para aquelas zonas. “Vamos criar redes de apoio aos trabalhadores para garantir acesso mais expedito ao mercado de trabalho”.