Governo promete descontos nas portagens do interior para “muito breve”

O Governo está a estudar um regime de descontos para quem vive, trabalha ou visita o interior do país. A medida foi avançada nesta sexta-feira pela ministra da Coesão Territorial, que não se comprometeu com valores ou prazos.

A ministra Ana Abrunhosa avisou os deputados que não ia anunciar nem a percentagem de desconto nem um prazo, garantindo apenas que a redução do preço das portagens nas ex-SCUT “será feita o mais rapidamente possível”.

Durante a audição parlamentar no âmbito da apreciação, na especialidade, da proposta do Orçamento do Estado para 2020, a ministra da Coesão Territorial confirmou que “o Governo está a estudar um modelo de redução de portagens para o interior baseado em descontos de quantidade e de fim de semana”, garantindo uma maior utilização de infraestruturas já construídas e uma redução da sinistralidade rodoviária.

Ana Abrunhosa explicou que a proposta de redução se encontra em estudo, através de um grupo de trabalho constituído por membros de vários ministérios (Coesão Territorial, Infraestruturas e Habitação e das Finanças), que está a trabalhar em “cenários para a redução gradual das portagens”.



Questionada pelo deputado João Vasconcelos, do Bloco de Esquerda, a governante garantiu que a redução das portagens vai também abranger a Via do Infante, no Algarve.

Como atrair gente para o interior?

Na audição conjunta às comissões parlamentares de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação e de Administração Pública, Modernização Administrativa, Descentralização e Poder Local, a ministra anunciou que o executivo vai criar o programa "Trabalhar no Interior", com vista a atrair mais gente para aquelas zonas do país.

“Vamos criar redes de apoio aos trabalhadores para garantir acesso mais expedito ao mercado de trabalho”, afirmou.

O programa está a ser desenvolvido em conjunto com os Ministérios do Trabalho e Segurança Social e das Infraestruturas e da Habitação, dado que é necessário assegurar que o interior seja capaz de atrair e fixar pessoas para o seu território, esclareceu ainda.

Ana Abrunhosa garantiu também que vão ser criadas redes regionais “para conceder apoios financeiros aos trabalhadores e comparticipar custos associados às suas viagens”.

Os incentivos dos municípios do interior às empresas e às famílias ainda vão ser divulgados.