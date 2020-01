AC Milan propõe empréstimo de Florentino ao Benfica

O AC Milan fez uma proposta para contratar Florentino Luís ao Benfica por empréstimo, segundo avança a SportTV, esta sexta-feira.

De acordo com o canal, os moldes do negócio seriam semelhantes aos do que levou Gedson Fernandes para o Tottenham: empréstimo de 18 meses com opção de compra, na ordem dos 50 milhões de euros.

Florentino tem contrato com o Benfica até 30 de junho de 2024 e está protegido por uma cláusula de rescisão de 120 milhões de euros.

O médio-defensivo, de 20 anos, conquistou um lugar na equipa do Benfica no final da temporada passada. No entanto, esta época, após ter começado a titular, foi perdendo espaço nas contas de Bruno Lage.

Florentino leva 13 jogos pelo Benfica, esta época, 12 deles como titular.