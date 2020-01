Ivete Sangalo confirma espetáculo especial no Rock in Rio Lisboa 2020

A organização do Rock in Rio Lisboa confirmou, esta quinta-feira, que Ivete Sangalo irá atuar pela 10.ª vez no festival, este ano, estando a preparar um espetáculo especial para assinalar a efeméride.

A cantora brasileira, que participou em todas as edições do certame em Portugal, sobe ao palco a 20 de junho.

Nesse mesmo dia, estão já confirmadas atuações de Camila Cabello e Black Eyed Peas no Palco Mundo.

Recorde-se que a artista baiana passou pelo país pela última vez num concerto inédito na Torre de Belém, precisamente para assinalar os 15 anos do Rock in Rio Lisboa.

"A minha história mistura-se com a do Rock in Rio, principalmente com as edições que aconteceram em Lisboa, já que eu estava presente em todas as oito, além, é claro, do ano passado, que foi uma coisa única. Estou muito feliz e realizada por estar, mais uma vez, nesse festival incrível", confessou a cantora, em comunicado.

A 9.ª edição do Rock in Rio Lisboa decorre nos dias 20, 21, 27 e 28 de junho, no Parque da Bela Vista, na capital portuguesa. Para além de Ivete Sangalo, Camila Cabello e Black Eyed Peas, também já estão confirmadas atuações de Liam Gallagher, The National, Foo Fighters e Post Malone.