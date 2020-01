Sporting regressa aos trabalhos sem Vietto

O Sporting regressou aos treinos, esta quinta-feira, depois da eliminação da Taça da Liga, frente ao Braga. Luciano Vietto continua ausente.

O avançado argentino, lesionado desde antes do dérbi com o Benfica, da 17.ª jornada do campeonato, fez tratamento e trabalho de recuperação.

Os titulares da meia-final da Taça da Liga realizaram trabalho de recuperação. Alguns dos restantes jogadores do plantel trabalharam no ginásio, enquanto outros subiram ao relvado. Joelson Fernandes, promovido dos sub-23, voltou a trabalhar com a equipa principal.

Na terça-feira, há novo treino, às 10h00, à porta fechada, em Alcochete.

O Sporting prepara o duelo com o Marítimo, da 18.ª jornada da I Liga, marcado para segunda-feira, às 21h00, em Alvalade. Jogo com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.