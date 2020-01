IPSS do distrito de Évora avançam com nova sede e criam residência universitária

Se tudo correr como previsto, dentro de dois anos, Évora passa a contar com uma nova residência universitária, e a União Distrital das Instituições Particulares de Solidariedade Social ((UDIPSS), com uma nova sede.

“Já celebramos o contrato de promessa de compra e venda, de um terreno, na Avenida Dinis Miranda, com 900 metros quadrados e uma área de construção de 800 metros quadrados”, revelou, aos jornalistas, o presidente da UDIPSS.

À margem do 4º Encontro das IPSS do Alentejo, Tiago Abalroado explicou que o novo equipamento vai permitir “autonomizar a União”, que reúne oito dezenas de instituições particulares de solidariedade social do distrito de Évora.

“Acoplámos aos serviços da sede, um auditório, uma sala multiusos, uma sala de exposições e um café concerto”, para além de “uma residência universitária”, anuncia o responsável.

“Tivemos que pensar numa via que pudesse ajudar a robustecer a capacidade organizativa e financeira da união distrital, para podermos ser realmente autónomos e com sustentabilidade”, depois de um diagnóstico às carências do território, “então, percebemos que havia a necessidade de residência e alojamento para estudantes”, esclarece Tiago Abalroado.

Com capacidade para cerca de 50 estudantes, a futura residência universitária quer constituir-se como “simbiose entre a universidade de Évora e as IPSS”, dando a possibilidade aos alunos da instituição de ensino superior, de contatarem de perto “com o trabalho altamente meritório que estas instituições desenvolvem no território”, estimulando essa ligação através de ações que vão decorrer naquele espaço.

“Vamos ter uma agenda cultural própria e o espaço será aberto à comunidade”, assegura o presidente da UDIPSS, com o horizonte colocado na captação de “profissionais para um sector muito atrativo, de excelência, que faz muito bem às nossas populações e para o qual precisamos de profissionais qualificados, capacitados e bem preparados para prestar serviço nas instituições.”

O terreno custou 100 mil euros, mas o investimento global ainda “não está determinado”. Em articulação com o município, a união distrital das IPSS, espera ter este seu projeto concluído num prazo de dois anos “para começarmos a rentabilizar o espaço e assim liquidar o financiamento”, afirma o responsável, que admite a necessidade de “um investimento robusto para um projeto desta envergadura.”

A UDIPSS vai avançar com “duas iniciativas de crowdfunding” para adquirir o dinheiro necessário à obra. “As pessoas particulares e coletivas poderão ser beneméritas neste projeto, tal como as instituições de base da união, que serão contatadas para darem o seu contributo”, refere o presidente da união distrital.

A futura residência será “modesta e direcionada para a classe média”, não estando posta de parte a possibilidade de aceitar “estudantes em situação de maior fragilidade”, sublinha, ainda, Tiago Abalroado.