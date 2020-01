Coronavírus. DGS pede "tranquilidade" e garante que "as autoridades estão atentas"

Portugal deve estar pronto para o que der e vier, diz Graça Freitas na Renascença. A diretora-geral da saúde garante que Portugal está preparado e que os portuguese devem estar tranquilos. “O nosso país tem uma estrutura de saúde pública muito bem implantada. Estamos entre os 20 ou 30 países, do ponto de vista da capacidade instalada de serviços, melhores do mundo. Quando não está em epidemia ou pandemia, o país já tem uma infraestrutura, um sistema, uma rede de serviços, quer assistenciais clínicos quer de saúde pública, muito ligados à epidemiologia, à investigação e ao controlo destes surtos muito robusta”, explica. Convidada no programa As Três da Manhã, Graça Freitas lembra o que se passou com a gripe A: “conseguimos contê-la no início” e depois “entrámos na fase de mitigação”, altura em que “temos de tomar outro tipo de medidas”, porque o número de casos aumenta. “Há uma escalada de risco e há também uma escalada das coisas que podemos fazer para contrariar esse risco. E até determinada altura, os países são capazes de conter uma epidemia ou até o início de uma pandemia, mas a partir de certa altura instituem aquilo a que chamamos medidas de mitigação”, explica a responsável. “É aí que Portugal está entre os melhores países do mundo”, sublinha. A Direção-geral da Saúde (DGS) não acredita que o coronavírus – que já fez 17 mortos na China e infetou pessoas noutros países – venha a ter uma grande incidência em Portugal. Contudo, prevenção é a palavra de ordem. “A DGS tem um lema, que é o lema da diretora-geral: preparar para o pior e esperar pelo melhor”, afirma Graça Freitas. “Já trabalho em emergências há cerca de 30 anos e tenho sempre para mim essa ideia. É melhor estarmos preparados e, se não acontecer, ficarmos gratos à natureza e aos factos e aos médicos e às autoridades de saúde, que conseguiram conter o surto. Mas temos de estar prontos para o que der e vier”, defende. Por isso, Portugal já está a tomar medidas. “O que estamos a fazer agora é a reativar toda a estrutura de saúde pública, de epidemiologia, de laboratório, da clínica, do INEM para o transporte de doentes, a afinar todos os mecanismos que temos programados para estas situações”.

“As autoridades estão atentas” “O nosso papel é estarmos atentos, em alerta”, diz a diretora-geral da saúde, referindo-se quer aos profissionais de saúde (que têm uma linha de atendimento específica) quer aos cidadãos em geral. Graça Freitas diz ser essencial “cumprirmos as indicações das autoridades”. Por exemplo, “uma pessoa que vá para a China, a primeira coisa que deve fazer é sintonizar-se com as orientações das autoridades locais, que são as que mais sabem do que se está a passar”. Por cá, “nunca ir diretamente para um serviço se está com sintomas – há que primeiro ligar para a linha SNS24 (808 24 24 24)”, lembra a responsável. “Os profissionais de saúde têm uma linha médica, atendida por médicos, dedicada a validar casos e a tirar dúvidas e, portanto, se aplicarmos estes protocolos de atuação, pelo menos nas fases iniciais de grandes epidemias, conseguimos fazer o que fizemos na pandemia H1N1 [gripe A], que foi ter semanas de contenção e depois entrar em fase de mitigação”, destaca. Por tudo isto, Graça Freitas diz que é importante que haja “tranquilidade”. E garante: “as autoridades estão atentas”.

A caminho de 3 cidades isoladas na China. OMS volta a reunir-se O número de mortos por causa do coronavírus continua a subir na China. São agora 17 as vítimas mortais e 571 os infetados. Por causa do surto, as autoridades chinesas isolaram duas cidades – Wuhan (onde começou a epidemia) e Huanggang (situada a 65 quilómetros de Wuhan). Nesta quinta-feira, Ezhou (junto ao rio Yangtze) anunciou ter fechado as estações de comboio. A Organização Mundial de Saúde (OMS) fala numa medida “sem precedentes na história da saúde pública”. “Nunca se viu, na história da saúde pública, o isolamento de 11 milhões de pessoas [número de habitantes em Wuhan]. Por isso, não é uma medida que tenha sido recomendada pela OMS”, afirmou o representante da organização na China, citado pela agência Reuters, ressalvando que a medida drástica demonstra “o compromisso na contenção da epidemia”. A rede de transportes foi suspensa em Wuhan nesta quinta-feira de manhã e, horas depois deste anúncio, Huanggang, onde vivem sete milhões de pessoas, repetiu a medida. Recorde-se que o surto de coronavírus surge numa altura em que os chineses comemoram o novo ano lunar, altura em que costumam deslocar-se pelo país e arredores. Com vista a evitar essas deslocações, Pequim anunciou, nesta quinta-feira, cancelar todos os grandes eventos relacionados com o Novo Ano Chinês, tal como Macau já havia anunciado. O coronavírus é uma nova infeção viral que pode causar pneumonia, para a qual ainda existe uma vacina. Os sintomas incluem febre, tosse e dificuldade em respirar.

