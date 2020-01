Três mortos em queda de aeronave de combate a incêndios na Austrália

Um avião canadiano de combate a incêndio despenhou-se esta quinta-feira na Austrália. As autoridades locais já confirmaram a morte dos três tripulantes a bordo.

As vítimas eram cidadãos norte-americanos e, de acordo com as autoridades australianas, demorou algum tempo até ter sido dado o alerta por o aparelho conter material retardante de fogo.

“A aeronave sofreu um grande impacto no chão e os relatórios iniciais indicam que houve uma grande bola de fogo associada ao impacto, mas para já não há mais informações sobre o que poderá ter causado o acidente”, disse Shane Fitzsimmons, comissária para os fogos rurais do Estado de Nova Gales do Sul, na Austrália.

O acidente aconteceu quando os pilotos voaram para um vale, de forma a largar o retardante de fogo numa zona de difícil acesso, mas já não conseguiram sair, informou a Autoridade para a Aviação Civil.

O C-130 estava alugado por uma empresa canadiana contratada para combater os incêndios na Austrália.

Desde setembro já morreram 32 pessoas e estima-se que mais de mil milhões de animais tenham morrido. Mais de 2.500 casas arderam em centenas de incêndios.