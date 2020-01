TIJ ordena o Myanmar a impedir genocídio dos rohingya

O Tribunal Internacional de Justiça (TIJ) ordenou o Myanmar (também conhecido como Birmânia) a impedir que seja cometido um genocídio sobre a minoria étnica e religiosa dos rohingya, que vivem no Estado de Rakhine.

A sentença do TIJ foi divulgada esta quinta-feira, na Haia.

No documento, que pode ser consultado online, lê-se: “o Myanmar assegurará, em particular, que qualquer unidade armada militar, paramilitar ou irregular que por ele seja dirigido ou apoiado, bem como quaisquer organizações e pessoas que estejam sujeitas ao seu controlo, direção ou influência, se abstenham de cometer quaisquer atos de genocídio, de conspiração para cometer genocídio, ou qualquer incitamento público e direto para que seja cometido genocídio, bem como cumplicidade no genocídio contra o grupo rohingya.”

Mais, o Tribunal obriga o Estado birmanês a preservar quaisquer provas que possam existir sobre crimes já cometidos e deve apresentar ao TIJ relatórios regulares sobre o progresso dos seus esforços neste sentido.

A sentença resulta de um processo de três dias que teve lugar entre 10 e 12 de dezembro e que contaram com o testemunho da líder birmanesa Aung San Suu Kyi, que gerou críticas de várias partes por ter defendido as ações das forças armadas do seu país.

O Governo birmanês defende que as suas forças se limitaram a responder, de forma adequada e proporcional, a uma insurgência militar por parte de grupos ligados aos rohingya, e que quaisquer excessos que se possam ter registado não passam de casos pontuais.

Os birmaneses rejeitam ainda a ideia de que os rohingya sejam um grupo étnico distinto, considerando que se tratam apenas de bengals que migraram para a região a partir do Bangladesh.

O caso contra a Birmânia foi apresentado pela Gâmbia e apoiado por mais seis dezenas de países, incluindo o Canadá, Reino Unido, Holanda e os 57 países da Organização de Cooperação Islâmica.