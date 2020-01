Duas crianças morrem em despiste de autocarro escolar na Alemanha

Duas crianças com oito anos morreram e quatro ficaram gravemente feridas num acidente com um autocarro escolar, esta quinta-feira, em Berka vor dem Hainich, uma pequena localidade no estado de Turíngia, no centro da Alemanha.

O autocarro levava 23 crianças para uma escola primária. Um porta-voz da polícia, citado pela Reuters, disse que era muito cedo para determinar a causa real do acidente, mas no momento do acidente havia neblina e gelo na estrada. O autocarro ter-se-á despistado e caiu a uma vala.

As restantes crianças foram tratadas por ferimentos ligeiros e receberam assistência psicológica. O motorista também sofreu ferimentos.

O ministro do Estado de Turíngia disse que haverá uma “investigação detalhada” do acidente mas considerou que “hoje não é dia para especulação”.