Coronavírus faz mais vítimas. China quer construir hospital em seis dias

O número de pessoas infetadas com o coronavírus subiu para 634 só na China. A atualização é feita nesta quinta-feira à tarde pela televisão estatal chinesa, que mantém em 17 o número de vítimas mortais (todas na província de Hubei, origem do surto).

Mas, fora da China, também há novos casos confirmados. Os mais recentes são de uma enfermeira indiana a trabalhar na Arábia Saudita e dois cidadãos chineses no Vietname.

No que toca à enfermeira, a infeção foi detetada no âmbito de um rastreio feito “a cerca de 100 enfermeiras indianas, na maioria naturais de Kerala, a trabalhar no hospital al-Hayat”, situado no sul da Arábia Saudita.

“Apenas uma das profissionais teve resultado positivo para o coronavírus. A enfermeira está agora a ser tratada no Aseer National Hospital [também na Arábia Saudita] e a recuperar”, anuncia o ministro indiano dos Negócios Estrangeiros, V. Muraleedharan, no Twitter.