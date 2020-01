Coronavírus. Balanço mantém-se em 17 mortos na China

O número de mortos na China na sequência do coronavírus mantém-se nos 17. Nesta quinta-feira de manhã, a Sky News avançava um novo balanço (que apontava para 25 mortos), mas acabou por corrigir a notícia, dizendo que houve um erro de tradução.

De acordo com a cadeia britânica, as 17 vítimas mortais são 13 homens e quatro mulheres com idades superiores a 60 anos. Dez já sofriam de dificuldades respiratórias.