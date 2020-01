Zion Williamson estreia-se com 17 pontos em três minutos

A estreia de Zion Williamson, primeira escolha do "draft" desta época, na NBA, na madrugada desta quinta-feira, foi auspiciosa, apesar da derrota dos New Orleans Pelicans, na receção aos San Antonio Spurs, por 117-121.

O extremo, de 19 anos, cuja estreia fora retardada devido a uma lesão, amealhou 22 pontos, com eficácia total desde a linha de três - 17 desses pontos foram marcados no quarto período, em apenas três minutos.

Apesar da boa estreia de Zion e dos duplos-duplos de Derrick Favors (11 pontos e 10 ressaltos) e Lonzo Ball (14 pontos e 12 assistências), assim como os 22 pontos de Brandon Ingram, os Pelicans perderam.

A "culpa" foi de LaMarcus Aldridge, que registou um duplo-duplo de 32 pontos e 14 ressaltos. DeMar DeRozan também brilhou, com 20 pontos.

Com esta derrota, os Pelicans estão na 12.ª posição da Conferência Oeste, com registo de 15 vitórias e 29 derrotas. Os Spurs seguem em oitavo, no limiar do acesso aos "play offs", com 20 vitórias e 23 derrotas.

Todos os resultados



Detroit Pistons-Sacramento Kings, 127-106

Orlando Magic-Oklahoma City Thunder, 114-120

Toronto Raptors-Philadelphia 76ers, 107-95

Atlanta Hawks-Los Angeles Clippers, 102-95



Boston Celtics-Memphis Grizzlies, 119-95



Miami Heat-Washington Wizards, 134-129



New York Knicks-Los Angeles Lakers, 92-100

Chicago Bulls-Minnesota Timberwolves, 117-110



Houston Rockets-Denver Nuggets, 121-105



Phoenix Suns-Indiana Pacers, 87-112

New Orleans Pelicans-San Antonio Spurs, 117-121

Golden State Warriors-Utah Jazz, 96-129